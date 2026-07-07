Фото з дитячою порнографією, пістолети й гранати: посадовця Краматорської міськради взяли під варту

Правоохоронці повідомили про підозру 54-річному посадовцю Краматорської міської ради, якого підозрюють у зберіганні матеріалів із дитячою порнографією, а також незаконному придбанні та зберіганні вогнепальної зброї й боєприпасів.

Cуд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. За даними слідства, чоловік умисно завантажив до свого облікового запису в Google шість файлів, які містили матеріали порнографічного характеру за участю неповнолітніх та малолітніх. Зокрема, він нібито зберігав фотографії оголених хлопчиків та матеріали, що містили сцени їх сексуальної експлуатації, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

У прокуратурі зазначають, що за результатами комплексної комп'ютерно-технічної та судово-мистецтвознавчої експертиз вилучені файли віднесено до дитячої порнографії.

Під час санкціонованого обшуку, який відбувся 2 липня 2026 року, у квартирі підозрюваного правоохоронці вилучили два ноутбуки, роутер і мобільний телефон. Крім того, було знайдено два пістолети — Макарова та ТТ, понад 200 набоїв, а також дві гранати із запалами.

Чоловіку інкримінують одержання доступу до дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем з метою її подальшого зберігання без мети збуту чи розповсюдження, а також незаконне придбання та зберігання вогнепальної зброї й бойових припасів (ч. 1 ст. 301-1 та ч. 1 ст. 263 КК України).

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУНП у Донецькій області за оперативного супроводу відділу протидії кіберзлочинам Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

У разі доведення вини підозрюваному загрожує до семи років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.