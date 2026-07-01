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  • На Донеччині за добу окупанти 25 разів обстріляли населені пункти: семеро людей поранено
Ольга Романова
редактор
10:28, Сьогодні
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На Донеччині за добу окупанти 25 разів обстріляли населені пункти: семеро людей поранено

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На Донеччині за добу окупанти 25 разів обстріляли населені пункти: семеро людей поранено

За 30 червня росіяни поранили 7 жителів Донеччини.

Всього за добу росіяни 25 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 501 людину, у тому числі 54 дитини, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Святогорівці Добропільської громади поранено людину.

Краматорський район. У Слов'янську поранено людину, пошкоджено 4 приватні будинки і автівку. У Краматорську поранено 3 людини, пошкоджено 5 багатоповерхівок, 2 заклади громадського харчування, крамницю і стадіон. В Олександрівці пошкоджено багатоповерхівку; у Михайлівці поранено людину, пошкоджено сільгосптехніку. У Самійлівці Новодонецької громади, пошкоджено будинок; у Куроїдівці пошкоджено вантажівку; у Спасько-Михайлівці пошкоджено адмінбудівлю. В Андріївці пошкоджено багатоповерхівку. У Дружківці пошкоджено багатоповерхівку; в Олексієво-Дружківці поранено людину.

Бахмутський район. У Різниківці Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.



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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
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