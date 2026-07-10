На Донеччині за добу окупанти 43 рази обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще десятеро поранено

За 9 липня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Дружківці. Ще 10 людей в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 43 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 502 людини, у тому числі 73 дитини, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Добропіллі загинула людина.



Краматорський район. У Слов'янську пошкоджено 3 приватні будинки, АЗС та інфраструктуру. У Краматорську поранено 3 людини, пошкоджено багатоповерхівку, приватний будинок, 2 АЗС і 6 автомобілів; у Комишувасі поранено 3 людини, у Малотаранівці — 2 людини, у Красноторці — 1 людину. У Високопіллі Олександрівської громади пошкоджено ангар, у Львівці — будинок. У Новодонецькому пошкоджено авто, в Іверському — 2 приватні будинки та господарчу споруду. В Андріївці пошкоджено будинок та інфраструктурний об'єкт. У Черкаському пошкоджено інфраструктуру. У Дружківці загинула людина, пошкоджено багатоповерхівку, приватний будинок.





