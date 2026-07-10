Росіяни вночі атакували Краматорськ: пошкоджені будинки та торгівельний центр, - ФОТО

Вночі російські війська знову атакували Краматорськ на Донеччині. Внаслідок обстрілів пошкоджено приватні житлові будинки та виникли пожежі.

За даними рятувальників, під удар потрапив приватний сектор міста. Внаслідок атаки пошкоджено три житлові будинки. На місцях влучань виникли загоряння, повідомляє ДСНС України.

Надзвичайники локалізували пожежі на загальній площі 280 квадратних метрів. Однак через загрозу повторних російських ударів роботи з ліквідації вогню довелося тимчасово призупинити.

Також унаслідок ще одного обстрілу Краматорська виникла пожежа у будівлі торговельного центру. Рятувальники оперативно прибули на місце та ліквідували займання, не допустивши подальшого поширення вогню. Інформація про можливих постраждалих та остаточні наслідки атаки уточнюється.





