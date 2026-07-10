Рус
  • Головна
  • Росіяни вночі атакували Краматорськ: пошкоджені будинки та торгівельний центр, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
10:51, Сьогодні
Надійне джерело

Росіяни вночі атакували Краматорськ: пошкоджені будинки та торгівельний центр, - ФОТО

Читать на русском
Росіяни вночі атакували Краматорськ: пошкоджені будинки та торгівельний центр, - ФОТО

Вночі російські війська знову атакували Краматорськ на Донеччині. Внаслідок обстрілів пошкоджено приватні житлові будинки та виникли пожежі.

За даними рятувальників, під удар потрапив приватний сектор міста. Внаслідок атаки пошкоджено три житлові будинки. На місцях влучань виникли загоряння, повідомляє ДСНС України.

Росіяни вночі атакували Краматорськ: пошкоджені будинки та торгівельний центр, - ФОТО, фото-1

Надзвичайники локалізували пожежі на загальній площі 280 квадратних метрів. Однак через загрозу повторних російських ударів роботи з ліквідації вогню довелося тимчасово призупинити.

Росіяни вночі атакували Краматорськ: пошкоджені будинки та торгівельний центр, - ФОТО, фото-2

Також унаслідок ще одного обстрілу Краматорська виникла пожежа у будівлі торговельного центру. Рятувальники оперативно прибули на місце та ліквідували займання, не допустивши подальшого поширення вогню. Інформація про можливих постраждалих та остаточні наслідки атаки уточнюється.



Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донеччина #окупанти #обстріли #Краматорськ
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту