Росіяни обстріляли рятувальників на Донеччині: пошкоджено броньований автомобіль, - ФОТО

На Донеччині російські війська вкотре атакували рятувальників під час виконання службового завдання.

Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено санітарний броньований автомобіль. Як повідомили у ДСНС України, транспортний засіб прямував до місця виконання завдання, коли потрапив під удар російських військ.

Унаслідок атаки автомобіль отримав пошкодження. Водночас особовий склад, який перебував у машині, не постраждав.

Рятувальники продовжують виконувати свої завдання та допомагати людям у прифронтових населених пунктах, попри постійні атаки з боку російських військ.















































