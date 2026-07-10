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  • Росіяни обстріляли рятувальників на Донеччині: пошкоджено броньований автомобіль, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
11:56, Сьогодні
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Росіяни обстріляли рятувальників на Донеччині: пошкоджено броньований автомобіль, - ФОТО

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Росіяни обстріляли рятувальників на Донеччині: пошкоджено броньований автомобіль, - ФОТО

На Донеччині російські війська вкотре атакували рятувальників під час виконання службового завдання.

Росіяни обстріляли рятувальників на Донеччині: пошкоджено броньований автомобіль, - ФОТО, фото-1

Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено санітарний броньований автомобіль. Як повідомили у ДСНС України, транспортний засіб прямував до місця виконання завдання, коли потрапив під удар російських військ.

Росіяни обстріляли рятувальників на Донеччині: пошкоджено броньований автомобіль, - ФОТО, фото-2

Унаслідок атаки автомобіль отримав пошкодження. Водночас особовий склад, який перебував у машині, не постраждав.

Рятувальники продовжують виконувати свої завдання та допомагати людям у прифронтових населених пунктах, попри постійні атаки з боку російських військ.

















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#Донеччина #окупанти #обстріл #авто #рятувальники
Ольга Романова
редактор
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