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Ольга Романова
редактор
11:16, Сьогодні
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Російський FPV-дрон атакував цивільний автомобіль у Слов’янську, - ФОТО

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Російський FPV-дрон атакував цивільний автомобіль у Слов’янську, - ФОТО

У Слов’янську на Донеччині російський FPV-дрон влучив у припаркований цивільний легковий автомобіль. Внаслідок атаки транспортний засіб загорівся.

Після влучання безпілотника виникла пожежа, на місце події оперативно прибули рятувальники, повідомляє ДСНС Донеччини.

Російський FPV-дрон атакував цивільний автомобіль у Слов’янську, - ФОТО, фото-1

Вогнеборці швидко ліквідували загоряння та не допустили подальшого поширення вогню. Інформація про можливі пошкодження та постраждалих уточнюється.



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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки #Словʼянск #авто #пожежа
Ольга Романова
редактор
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