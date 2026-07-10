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Російський FPV-дрон атакував цивільний автомобіль у Слов’янську, - ФОТО
У Слов’янську на Донеччині російський FPV-дрон влучив у припаркований цивільний легковий автомобіль. Внаслідок атаки транспортний засіб загорівся.
Після влучання безпілотника виникла пожежа, на місце події оперативно прибули рятувальники, повідомляє ДСНС Донеччини.
Вогнеборці швидко ліквідували загоряння та не допустили подальшого поширення вогню. Інформація про можливі пошкодження та постраждалих уточнюється.
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