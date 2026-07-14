У Донецьку лунають сильні вибухи, спалахнула пожежа, - ВІДЕО

У ніч на 14 липня, в тимчасово окупованому Донецьку пролунали сильні численні вибухи та спалахнула пожежа. Повідомляється про удар по складу з боєприпасами окупантів.

За даними українських осінтерів на складі боєприпасів зафіксовано вторинну детонацію. Представники окупаційної влади наразі не повідомляли інформації щодо наслідків атаки.