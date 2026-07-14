Рус
  • Головна
  • За добу захисники України знищили 1160 російських окупантів
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
09:01, Сьогодні
Надійне джерело

За добу захисники України знищили 1160 російських окупантів

За добу захисники України знищили 1160 російських окупантів

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1120 солдатів.

Знищено 6 танків, бойову броньовану машину, 46 артилерійських систем, по 2 РСЗВ та систем ППО, 11 НРК, 330 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 4 одиниці спецтехніки. Про це повідомили у Генштабі. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.07.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 421 810 (+1 120) осіб.
  • танків – 12 131 (+6) од.
  • бойових броньованих машин – 24 932 (+1) од.
  • артилерійських систем – 45 911 (+46) од.
  • РСЗВ – 1 931 (+2) од.
  • засоби ППО  – 1 491 (+2) од.
  • літаків – 437 (+0) од.
  • гелікоптерів – 353 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 905 (+11) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 407 201 (+1 508) од.
  • крилаті ракети – 4 899 (+3) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 119 862 (+330) од.
  • спеціальна техніка – 4 416 (+4) од.
Фото: Генштаб.  Дані уточнюються.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту