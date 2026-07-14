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За добу захисники України знищили 1160 російських окупантів
Упродовж минулої доби російська армія втратила 1120 солдатів.
Знищено 6 танків, бойову броньовану машину, 46 артилерійських систем, по 2 РСЗВ та систем ППО, 11 НРК, 330 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 4 одиниці спецтехніки. Про це повідомили у Генштабі.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.07.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 421 810 (+1 120) осіб.
- танків – 12 131 (+6) од.
- бойових броньованих машин – 24 932 (+1) од.
- артилерійських систем – 45 911 (+46) од.
- РСЗВ – 1 931 (+2) од.
- засоби ППО – 1 491 (+2) од.
- літаків – 437 (+0) од.
- гелікоптерів – 353 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 1 905 (+11) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 407 201 (+1 508) од.
- крилаті ракети – 4 899 (+3) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 119 862 (+330) од.
- спеціальна техніка – 4 416 (+4) од.
Фото: Генштаб. Дані уточнюються.
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