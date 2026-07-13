На Донеччині за добу окупанти 17 разів обстріляли населені пункти: троє людей поранено

За 12 липня росіяни поранили 3 жителів Донеччини.

Всього за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 365 людей, у тому числі 33 дитини, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Краматорський район. У Райгородку Миколаївської громади пошкоджено приватний будинок. У Слов'янську пошкоджено 15 приватних будинків, крамницю, 2 автівки, АЗС і лінію електропередач. У Краматорську поранено 3 людини, пошкоджено 25 приватних будинків, 5 багатоповерхівок, адмінбудівлю, торговий заклад, 2 гаража і автомобіль.

