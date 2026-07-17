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За добу захисники України знищили 1370 російських окупантів
Упродовж минулої доби російська армія втратила 1370 солдатів.
Знищено по 4 танки та засоби ППО, 6 бойових броньованих машин, 65 артилерійських систем, 7 РСЗВ, гелікоптер, 13 НРК, 498 одиниць автотехніки та автоцистерн і 4 штуки спецтехніки. Про це йдеться у зведенні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.07.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 425 990 (+1 370) осіб
- танків – 12 148 (+4) од.
- бойових броньованих машин – 24 946 (+6) од.
- артилерійських систем – 46 084 (+65) од.
- РСЗВ – 1 943 (+7) од.
- засоби ППО – 1 496 (+4) од.
- літаків – 437 (+0) од.
- гелікоптерів – 354 (+1) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 1 932 (+13) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 412 884 (+1 879) од.
- крилаті ракети – 4 909 (+3) од.
- кораблі / катери – 34 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 121 216 (+489) од.
- спеціальна техніка – 4 424 (+4) од.
Фото: Генштаб. Дані уточнюються.
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