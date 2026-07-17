Ситуація на фронті на ранок 17 липня: протягом доби відбулося 249 бойових зіткнень

Розпочалася 1605-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 249 бойових зіткнень. Найбільше боїв пройшло на Покровському напрямку. Про це повідомили у Генштабі.

Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував вісім ракет, здійснив 85 авіаційних ударів, скинувши 265 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9920 дронів-камікадзе та здійснив 3110 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 31 - із реактивних систем залпового вогню.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 18 районів зосередження живої сили та два інші важливі об’єкти ворога.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби окупанти завдали одного авіаудару, скинувши дві керовані авіабомби, здійснили 65 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один - із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 19 разів атакував позиції наших підрозділів в районі населеного пункту Стариця та у бік населених пунктів Ізбицьке, Кутьківка, Хатнє, Козача Лопань, Гоптівка, Радьківка, Вільча та Березники.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог здійснив три штурми позицій Сил оборони у районі Колісниківки та у бік населених пунктів Куп’янськ-Вузловий й Новоплатонівка.

На Лиманському напрямку противник десять разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районах населених пунктів Новоселівка, Дробишеве, Новомихайлівка та у бік населених пунктів Лиман, Діброва й Озерне.

На Слов’янському напрямку противник штурмував 23 рази у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка, Пискунівка, Миколаївка та у районах Різниківки й Закітного.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили одну атаку у бік Тихонівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 20 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, Степанівка та у бік Довгої Балки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 37 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Дорожнє, Гришине, Новопідгородне, Родинське, Василівка, Котлине та в бік населених пунктів Вільне, Новий Донбас, Мирне, Сергіївка, Кучерів Яр.

На Олександрівському напрямку ворог двічі атакував у бік Вороного.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 17 атак у бік населених пунктів Косівцеве, Верхня Терса, Цвіткове, Чарівне, Гірке та Воздвижівка.

На Оріхівському напрямку ворог десять разів штурмував позиції наших захисників у районах Білогір’я, Щербаків, Малих Щербаків та у бік Новоандріївки й Приморського.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний спротив на всіх ділянках фронту.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1370 осіб. Також знешкоджено чотири танки, шість бойових броньованих машин, 65 артилерійських систем, сім реактивних систем залпового вогню, чотири засоби ППО, один вертоліт, три ракети, 13 наземних робототехнічних комплексів, 1879 безпілотних літальних апаратів, 489 одиниць автомобільної техніки та чотири одиниці спеціальної техніки ворога.