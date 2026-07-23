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За добу захисники України знищили 1460 російських окупантів та 28 танків

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1460 солдатів. Знищено 28 танків, 12 бойових броньованих машин, 78 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 2 засоби ППО та 541 штуку автомобільної техніки та автоцистерн. Про це повідомив Генштаб. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.07.26 орієнтовно склали: особового складу – близько 1 434 690 (+1 460) осіб

танків – 12 191 (+28) од.

бойових броньованих машин – 24 994 (+12) од.

артилерійських систем – 46 570 (+78) од.

РСЗВ – 1 961 (+3) од.

засоби ППО – 1 515 (+2) од.

літаків – 438 (+0) од.

гелікоптерів – 354 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 1 994 (+13) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 423 588 (+1 688) од.

крилаті ракети – 4 936 (+3) од.

кораблі / катери – 34 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 124 243 (+541) од.

спеціальна техніка – 4 453 (+3) од. Фото: Генштаб. Дані уточнюються.

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