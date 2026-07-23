На Донеччині за добу окупанти 19 разів обстріляли населені пункти: пʼятеро людей поранено

За 22 липня росіяни поранили 5 жителів Донеччини.

Всього за добу росіяни 19 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 582 людини, у тому числі 101 дитину, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Краматорський район. У Райгородку Миколаївської громади поранено людину, пошкоджено адмінбудівлю. У Слов'янську поранено 2 людини, пошкоджено 10 приватних будинків та адмінбудівлю. У Біленькому Краматорської громади пошкоджено 5 приватних будинків. В Очеретиному Олександрівської громади пошкоджено адмінбудівлю; у Староварварівці — автомобіль. У Дружківці поранено 2 людини, пошкоджено багатоповерхівку.







