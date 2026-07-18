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За добу захисники України знищили 1420 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони знешкодили ще 1420 російських окупантів. Знищено 3 ворожі танки та 6 засобів ППО. Про це пише Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.07.26 орієнтовно склали: особового склад – близько 1 427 410 (+1 420) осіб

танків – 12 151 (+3) од.

бойових броньованих машин – 24 956 (+10) од.

артилерійських систем – 46 169 (+85) од.

РСЗВ – 1 946 (+3) од.

засоби ППО – 1 502 (+6) од.

літаків – 438 (+1) од.

гелікоптерів – 354 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 1 943 (+11) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 414 798 (+1 914) од.

крилаті ракети – 4 914 (+5) од.

кораблі / катери – 34 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 121 742 (+526) од.

спеціальна техніка – 4 428 (+4) од.

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