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За добу захисники України знищили 1420 російських окупантів
За минулу добу Сили оборони знешкодили ще 1420 російських окупантів.
Знищено 3 ворожі танки та 6 засобів ППО. Про це пише Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.07.26 орієнтовно склали:
- особового склад – близько 1 427 410 (+1 420) осіб
- танків – 12 151 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 24 956 (+10) од.
- артилерійських систем – 46 169 (+85) од.
- РСЗВ – 1 946 (+3) од.
- засоби ППО – 1 502 (+6) од.
- літаків – 438 (+1) од.
- гелікоптерів – 354 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 1 943 (+11) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 414 798 (+1 914) од.
- крилаті ракети – 4 914 (+5) од.
- кораблі / катери – 34 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 121 742 (+526) од.
- спеціальна техніка – 4 428 (+4) од.
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