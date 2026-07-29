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За добу захисники України знищили 1310 російських окупантів
За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1310 російських окупантів.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 443 450 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.07.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 443 450 (+1 310) осіб / persons
- танків – 12 227 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 25 044 (+6) од.
- артилерійських систем – 46 962 (+60) од.
- РСЗВ – 1 973 (+3) од.
- засоби ППО – 1 521 (+2) од.
- літаків – 439 (+0) од.
- гелікоптерів – 354 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 2 063 (+9) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 432 778 (+1 468) од.
- крилаті ракети – 4 950 (+0) од.
- кораблі / катери – 34 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 127 181 (+331) од.
- спеціальна техніка – 4 478 (+2) од.
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