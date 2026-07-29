Ситуація на фронті на ранок 29 липня: протягом доби відбулося 272 бойових зіткнень

Розпочалася 1617 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 272 бойові зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Учора противник здійснив 87 авіаційних ударів, скинувши 298 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9383 дрони-камікадзе та здійснив 3073 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 58 - із реактивних систем залпового вогню.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження живої сили російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося одне боєзіткнення із противником, агресор завдав трьох авіаударів, скинув п’ять авіабомб, здійснив 66 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один з реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 20 разів атакував позиції наших підрозділів в бік населених пунктів Чайківка, Козача Лопань, Ізбицьке, Анищине, Амбарне, Западне, Хатнє, Колодязне та у районах населених пунктів Стариця, Лиман.

На Куп’янському напрямку відбулися три атаки ворога в бік населених пунктів Куп’янськ-Вузловий, Шийківка та в районі Петропавлівки.

На Лиманському напрямку противник 13 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в бік Дробишевого, Лиману, Озерного, Ставків та в районах Новоселівки, Новомихайлівки й Греківки.

На Слов’янському напрямку противник штурмував 19 разів у районах населених пунктів Крива Лука, Закітне, Різниківка та в бік Рай-Олександрівки й Пискунівки.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили чотири атаки у районах населених пунктів Привілля, Никифорівка та в бік Малинівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 31 атаку у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, Русин Яр та в бік Степанівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 37 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Василівка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Молодецьке, Чернігівка, Новоолександрівка та в бік населених пунктів Торецьке, Новопавлівка, Кучерів Яр, Вільне, Світле, Шевченко, Білицьке, Матяшеве, Новий Донбас, Новогришине.

На Олександрівському напрямку ворог здійснив одну атаку в районі населеного пункту Воскресенка.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 20 атак в бік населених пунктів Косівцеве, Воздвижівка, Різдвянка, Староукраїнка, Цвіткове, Чарівне, Новоселівка та у районі Залізничного.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили чотири спроби противника просунутися вперед у районах Степового, Щербаків, Плавнів та у бік Павлівки.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний спротив на всіх ділянках фронту.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено один танк, шість бойових броньованих машин, 60 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, два засоби ППО, дев’ять наземних робототехнічних комплексів, 1468 безпілотних літальних апаратів, 331 одиницю автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки ворога.