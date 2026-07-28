На Донеччині за добу окупанти 37 разів обстріляли населені пункти: чотири людини загинули та ще 19 поранено

За 27 липня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 2 у Спасько-Михайлівці, по 1 у Привіллі та Дружківці. Ще 19 людей в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 37 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 727 людей, у тому числі 37 дітей, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Краматорський район. У Миколаївці пошкоджено 11 приватних будинків; у Райгородку поранено людину, зруйновано 1 і пошкоджено 2 будинки; у Донецькому зруйновано приватний будинок і багатоповерхівку. У Слов'янську поранено 2 людини, пошкоджено автосалон, СТО, 8 автівок; у Билбасівці поранено людину, пошкоджено приватний будинок. У Краматорську поранено 7 людей, пошкоджено 5 автівок. У Привіллі Черкаської громади 1 людина загинула і 4 поранені. У Спасько-Михайлівці Новодонецької громади загинули 2 людини; в Іверському пошкоджено кав'ярню. В Олександрівці пошкоджено адмінбудівлю, у Знаменівці — 2 приватні будинки. У Сергіївці Андріївської громади пошкоджено 12 приватних будинків. У Дружківці 1 людина загинула і 4 поранені, пошкоджено 13 приватних будинків.







