Операція Wildberries: як Україна б'є по російській економіці та закладає соціальну бомбу під режим Путіна

У липні 2026 року Україна, схоже, відкрила новий фронт війни з Росією — економічний. Якщо у останні місяці головними цілями українських далекобійних ударів були нафтобази, нафтопереробні заводи, військові аеродроми та оборонні підприємства, то тепер у центрі уваги опинилися логістичні хаби найбільшого російського маркетплейса Wildberries.

На перший погляд, знищення складів інтернет-магазину може здатися другорядною подією на тлі боїв на фронті. Проте дедалі більше військових аналітиків і економістів вважають, що саме ця кампанія може стати однією з найболючіших для російської економіки від початку повномасштабної війни.

Від нафти до логістики

Україна вже продемонструвала ефективність ударів по російській енергетиці. За останні два роки під атаками опинилися десятки нафтопереробних заводів, нафтобаз, терміналів та об'єктів транспортної інфраструктури. Наслідком стало скорочення виробництва пального, проблеми з логістикою та дефіцит дизеля в окремих регіонах Росії й на окупованих територіях.

Однак російська економіка змогла адаптувалася, переорієнтовуючи потоки. Тепер українські удари змінили напрямок.

За приблизними оцінками, з 17 липня — після ударів по об’єктах в Електросталі, Котовську, Краснодарі, Невинномиську, Воронежі, Санкт-Петербурзі, Сімферополі та Єкатеринбурзі — було пошкоджено або виведено з ладу понад 1,15 млн квадратних метрів складських площ. Це становить близько 20% від загальної площі складів маркетплейсу. Це вже не випадкові атаки, а системна кампанія.

Чому саме Wildberries

Wildberries давно перестав бути просто онлайн-магазином. Після введення західних санкцій він став одним із головних механізмів функціонування російської економіки.

Через його логістичну мережу проходять:

товари широкого вжитку;

електроніка;

комплектуючі подвійного призначення;

обладнання для виробництва дронів;

акумулятори;

камери;

двигуни;

плати управління;

тактичне спорядження;

продукція для російських військових підрозділів.

Саме тому багато експертів називають логістичні хаби Wildberries інфраструктурою подвійного призначення. Фактично вони забезпечують як цивільну торгівлю, так і величезну частину постачання для російської військової машини.

«Легені» російської економіки

Журналіт Віталій Портников назвав Wildberries "легенями" сучасної російської економіки. Якщо нафта є кровоносною системою Росії, то маркетплейси стали її системою дихання.

Причина проста. Саме через такі платформи Кремль навчився обходити значну частину санкцій. Після об'єднання Wildberries із компанією Russ цей проєкт особисто підтримав Володимир Путін.

За даними російських медіа, власниця компанії Тетяна Кім звернулася до президента РФ із проханням підтримати угоду, пояснивши, що вона дозволить створити "російський аналог Amazon та Alibaba" із розрахунками в рублях в обхід SWIFT. Тобто Кремль сам визначив Wildberries як один із ключових інструментів санкційної адаптації.

Москва стала заручником власної централізації

Ще одна причина ефективності нової української кампанії — надзвичайна концентрація російської логістики.

За російською галузевою статистикою, близько половини всіх великих складських площ країни розташовані саме у Москві та Московській області. Ще приблизно 10% припадає на Санкт-Петербург і Ленінградську область.

Така концентрація пояснюється просто: мегасклади значно дешевші в експлуатації. Але війна перетворює цю перевагу на вразливість. Один знищений логістичний центр площею понад 100 тисяч квадратних метрів означає одночасний зрив постачання десятків тисяч продавців.

Ефект доміно

Особливість бізнес-моделі Wildberries полягає у тому, що більшість продавців працюють практично без фінансового резерву.

Вони купують товар у кредит або за кошти від попередніх продажів.

Коли величезний склад згорає разом із продукцією:

продавець втрачає весь товар;

не отримує оплату;

не може закупити нову партію;

продовжує виплачувати кредити;

втрачає клієнтів.

Якщо таких продавців тисячі, економічний ефект починає нагадувати фінансову кризу. За оцінками російських коментаторів, лише дві великі пожежі могли зачепити інтереси понад десяти тисяч підприємців.

Логістика як закона військова ціль

Україна також має суто військову мотивацію таких ударів. Через маркетплейси до Росії масово надходять китайські товари подвійного призначення. Йдеться не лише про цивільну електроніку.

Через ті самі канали постачають:

FPV-комплектуючі;

тепловізори;

радіостанції;

системи РЕБ;

оптичні приціли;

тактичну медицину;

квадроцикли;

мотоцикли;

запасні частини для військової техніки.

Багато російських волонтерських фондів відкрито закуповують усе необхідне для фронту саме через Wildberries. Знищення логістичного вузла автоматично означає втрату значної кількості такого обладнання.

Після атак українських безпілотників на склади Wildberries маркетплейс видалив тег "Все для СВО", за яким раніше знаходилися більше двохсот тисяч товарів. При цьому сама продукція військового призначення залишилася на маркетплейсі.

«Бронежилети та захисні шоломи все ще доступні в розділі "Спорт", FPV-дрони та комплектуючі — в категорії "ТВ, аудіо, фото, відео техніка", а за іншими пошуковими запитами — наприклад, "СВО товари" або "Комплект для СВО" — можна знайти військові аптечки, рації, рюкзаки, шеврони та прапори", – повідомляють росЗМІ.

Нагадаємо, що з самого початку повномасштабної війни у росіян не було жодних обмежень по обстрілу дійсно цивільних цілей. Російські ракети гатили по театрам, церквам, супермаркетам та логистичним терміналам «Новою пошту». Тисячі зруйнованим житлових будинків, десятки тисяч загиблих цивільних.

Тому спроби Кремля назвати українські удари по маркетплейсам «воєнними злочинами» виглядають дуже смішно. І це розуміють навіть деякі росіяни

«Для мене очевидно, що всі логістичні центри WB є безумовно законними цілями для ЗСУ. І справа не лише в тому, що ці центри є важливими вузлами контрабанди, через які здійснюється забезпечення російської окупаційної армії та підприємств ВПК, які відчайдушно потребують деталей, що перебувають під санкціями та є критично важливими для виробництва ракет і дронів. Україна, будучи об’єктом неспровокованої військової агресії, за умов багаторічних безперервних ударів по території своєї країни, має повне право на будь-яку форму військової відповіді агресору. Крапка. Сьогодні складно уявити собі серйозного німецького чи японського політика, який би вимагав визнати Трумена та Ейзенхауера воєнними злочинцями за неспровоковані удари по цивільному населенню. І це попри те, що англо-американські союзники не зупинялися перед руйнівними бомбардуваннями міст», - написав один із лідерів російської опозиції Гарі Каспаров.

Соціальна бомба під Кремлем

Але, можливо, найважливішим наслідком кампанії стане зовсім не економіка. А соціальна напруга.

Протягом багатьох років російська влада переконувала населення, що війна відбувається «десь далеко». Пожежі на складах Wildberries стали символом того, що ця ілюзія починає руйнуватися. Тепер втрати відчувають не лише військові чи прикордонні регіони.

Їх відчувають підприємці, логістичні компанії, водії, працівники складів і звичайні покупці. Війна поступово переносить свої економічні наслідки на територію самої Росії.

Продавці Wildberries — це значною мірою представники російського малого та середнього бізнесу. Саме цей прошарок у більшості країн є основою середнього класу.

Однак якщо сотні тисяч підприємців одночасно втратять бізнес, залишаться з кредитами та не отримають допомоги від держави, рівень невдоволення владою може різко зрости.

Соцмережі заполонили сотні відеозвернень російських підприємців, які зі сльозами на очах розповідають про крах свого бізнесу у наслідок атак на Wildberries. Деякі навіть доходять до того, що просять: «Владимир Владимирович, давайте уже заканчивать СВО».

Навіть якщо масово банкрутство малого та середнього бізнесу і не призведе до масових протестів «в стране рабов, стране господ», Кремлю доведеться витрачати значно більше ресурсів на внутрішній контроль. Важливо також і те, що зʼявляється міцний електоральний фундамент — що люба постпутінська влада, яка завершить цю війну буде сприйнята цими верствами населення, що називається «на ура».

Кремль отримує нерозв'язну дилему

Паралельно виникає ще одна проблема. Росія фізично не здатна захистити всі стратегічні об'єкти.

Перед військовим керівництвом постає вибір:

прикривати системами ППО військові аеродроми;

захищати нафтопереробні заводи;

охороняти електростанції;

або рятувати приватні логістичні комплекси.

Будь-яке рішення означає втрати в іншому місці. Якщо прикривати склади — відкриваються військові бази.

Якщо прикривати військові об'єкти — горітимуть логістичні центри найбільших російських компаній. Це створює дедалі більшу напругу між військовими, силовиками та великим бізнесом.

Чи змусить це Путіна припинити війну?

Навряд чи одна серія ударів змусить Кремль сісти за стіл переговорів. Російська економіка залишається великою, а режим Путіна — достатньо стійким.

Проте системне руйнування логістики створює накопичувальний ефект. Кожен знищений склад — це не лише втрачений товар.

Це порушені логістичні ланцюги, додаткові витрати бізнесу, зростання страхових ризиків, дефіцит транспорту, нові кредити, скорочення робочих місць і дедалі більше невдоволених підприємців. Якщо удари по нафтовій інфраструктурі зменшують фінансові можливості Кремля, то атаки на Wildberries поступово руйнують його соціальну опору.

«Ймовірно, ЗСУ доб’ють і всі інші склади WB. Ангари беззахисні, а дронів у Дядька Мадяра вистачить, щоб спопелити російську онлайн-торгівлю двадцять разів. Ефект несподівано виявився надзвичайно потужним, тож, імовірно, знищать не лише WB, а й увесь середній та малий бізнес як такий. Образи російських торговців нелогічні. Їм так подобалася війна. Вони хихотіли, милуючись руїнами України. Тепер вони пізнають війну на власній шкірі. Шкіра буде злазити кривавими струпами. «Добробут» стане гірким спогадом. Підуть із молотка будинки, квартири та автомобілі. Це плата за боягузтво і підлість. За покірність. За принципову «сліпоту» та нездатність зламати шию кремлівському злу, яке знахабніло. Усього лише два невеликі пожежі вже розорили майже 14 тисяч сімей. А попереду ще багато вогню. Так, тепер комусь доведеться «йти із сумою», а комусь — і стрілятися. Усіх попереджали», - так прокоментував ситуацію публіцист Олександр Невзоров.

Замість післямови

Кампанія проти логістичної мережі Wildberries демонструє зміну української стратегії у війні. Якщо раніше головною метою було послаблення військового потенціалу Росії через удари по аеродромах, складах боєприпасів і нафтопереробних заводах, то тепер дедалі більшого значення набуває системний тиск на економічну інфраструктуру, яка забезпечує функціонування держави-агресора.

Логістичні хаби стали одним із ключових елементів російської моделі обходу санкцій, підтримки внутрішньої торгівлі та постачання товарів подвійного призначення. Їхнє виведення з ладу має не лише військові, а й довгострокові економічні та соціальні наслідки. І головне — ця нова українська стратегія може значно наблизити нашу перемогу. І можливо зберегти тисячі життів українців. І це значить, що її потрібно продовжувати. Російським конкурентам Wildberries - Озону та Яндекс-маркету підготуватися до нових візитів «послів миру» від доброго дідуся Мадяра.

Цей матеріал став можливим за підтримки програми “Голоси України”/SAFE, що координується Європейським центром свободи преси та медіа спільно з Лабораторією журналістики суспільного інтересу. “Голоси України”/SAFE реалізується в рамках ініціативи Ганни Арендт за підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини. Програма не впливає на редакційну політику, а даний матеріал містить виключно погляди та інформацію, отриману редакцією.

Роман Лазоренко







