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Ольга Романова
редактор
20:15, Сьогодні
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Три людини загинули через авіаудар РФ по селищу Біленьке на Донеччині, - ФОТО

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Три людини загинули через авіаудар РФ по селищу Біленьке на Донеччині, - ФОТО

Російський авіаудар по приватному сектору селища Біленьке на Донеччині забрав життя трьох людей.

Внаслідок атаки окупаційних військ влучання припали у два житлові будинки, всередині яких перебували люди. Під завалами опинилися мешканці осель. Як повідомили у ДСНС України, аварійно-рятувальні роботи тривали близько 17 годин. Надзвичайники розібрали 25 тонн зруйнованих будівельних конструкцій та ліквідували пожежі.

Три людини загинули через авіаудар РФ по селищу Біленьке на Донеччині, - ФОТО, фото-1

Під час розбору завалів рятувальники виявили та вилучили тіла трьох загиблих людей. Наразі пошуково-рятувальні роботи завершені.

Три людини загинули через авіаудар РФ по селищу Біленьке на Донеччині, - ФОТО, фото-2

У Донецькій області наголошують, що російські війська продовжують завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та мирному населенню, що є черговим свідченням воєнних злочинів РФ проти України.

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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки #Біленьке #загиблі
Ольга Романова
редактор
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