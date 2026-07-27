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Три людини загинули через авіаудар РФ по селищу Біленьке на Донеччині, - ФОТО
Російський авіаудар по приватному сектору селища Біленьке на Донеччині забрав життя трьох людей.
Внаслідок атаки окупаційних військ влучання припали у два житлові будинки, всередині яких перебували люди. Під завалами опинилися мешканці осель. Як повідомили у ДСНС України, аварійно-рятувальні роботи тривали близько 17 годин. Надзвичайники розібрали 25 тонн зруйнованих будівельних конструкцій та ліквідували пожежі.
Під час розбору завалів рятувальники виявили та вилучили тіла трьох загиблих людей. Наразі пошуково-рятувальні роботи завершені.
У Донецькій області наголошують, що російські війська продовжують завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та мирному населенню, що є черговим свідченням воєнних злочинів РФ проти України.
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