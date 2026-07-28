За добу захисники України знищили 1560 російських окупантів

Упродовж минулої доби російські війська втратили 1560 солдатів.

Знищено танк та РСЗВ, 6 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, ж 16 НРК та 548 одиниць автомобільної техніки і автоцистерн. Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.07.26 орієнтовно склали:

особового складу – близько 1 442 140 (+1 560) осіб

танків – 12 226 (+1) од.

бойових броньованих машин – 25 038 (+6) од.

артилерійських систем – 46 902 (+71) од.

РСЗВ – 1 970 (+1) од.

засоби ППО – 1 519 (+0) од.

літаків – 439 (+0) од.

гелікоптерів – 354 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 2 054 (+16) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 431 310 (+1 755) од.

крилаті ракети – 4 950 (+0) од.

кораблі / катери – 34 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 126 850 (+548) од.

спеціальна техніка – 4 476 (+4) од.