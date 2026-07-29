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Роман Лазоренко
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18:03, Сьогодні
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Співробітники СБУ пройшли навчання зі зміцнення доброчесності й ефективного урядування

Співробітники СБУ пройшли навчання зі зміцнення доброчесності й ефективного урядування

Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції в Службі безпеки України пройшли навчальну програму зі зміцнення доброчесності й ефективного урядування у секторі безпеки.

Захід відбувся під егідою Женевського центру з питань урядування в секторі безпеки за участі Представництва НАТО в Україні та Національного агентства з питань запобігання корупції, повідомляє пресслужба СБК.

Цей майданчик об'єднав професіоналів для обміну досвідом і кращими практиками впровадження антикорупційних механізмів та формування культури доброчесності. Учасники розглянули міжнародні підходи до виявлення та запобігання конфліктам інтересів на прикладі країн ЄС та НАТО.

Учасники заходу під час навчання:

  • вивчали превентивні механізми контролю;
  • аналізували практичні кейси та моделювали алгоритми ухвалення управлінських рішень керівників та уповноважених осіб;
  • дослідили міжнародні стандарти захисту викривачів, гарантії конфіденційності та анонімності повідомлень;
  • опрацювали особливості функціонування внутрішніх і зовнішніх каналів повідомлення про корупцію та специфіку роботи з інформацією з обмеженим доступом.

Експерти також представили зарубіжний досвід мінімізації корупційних ризиків, сучасні підходи до перевірки контрагентів, оцінки ризиків під час закупівель, укладення договорів та впровадження ефективних механізмів внутрішнього контролю.

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#СБУ #навчання
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
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