За добу захисники України знищили 1390 російських окупантів

Упродовж минулої доби армія РФ втратила 1390 осіб.

Знищено один танк, 5 бойових броньованих машин, 80 артилерійських систем, 4 засоби ППО, 4 НРК, 485 одиниць автомобільної техніки і автоцистерн та 6 штук спецтехніки. Про це повідомили у Генштабі.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.08.26 орієнтовно склали:

особового складу – близько 1 450 510 (+1 390) осіб

танків– 12 232 (+1) од.

бойових броньованих машин – 25 075 (+5) од.

артилерійських систем – 47 276 (+80) од.

РСЗВ – 1 996 (+8) од.

засоби ППО – 1 533 (+4) од.

літаків– 439 (+0) од.

гелікоптерів – 354 (+0) од.

наземні робототехнічні комплекси – 2 112 (+4) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 440 948 (+1 657) од.

крилаті ракети – 5 007 (+0) од.

кораблі / катери – 34 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 129 438 (+485) од.

спеціальна техніка – 4 492 (+6) од.