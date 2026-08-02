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На Донеччині за добу окупанти 25 разів обстріляли населені пункти: дві людини загинула та ще чотири поранено

За 1 серпня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Дружківці. Ще 4 людини в області за добу дістали поранення. Всього за добу росіяни 25 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 614 людей, у тому числі 36 дітей, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. Покровський район. У Білозерському 2 багатоповерхівки зруйновано і 1 пошкоджено.



Краматорський район. У Райгородку Миколаївської громади зруйновано 2 приватні будинки. У Слов'янську поранено людину, пошкоджено приватний будинок. У Краматорської поранено людину, пошкоджено 2 багатоповерхівки, готель, торгівельний центр, інфраструктуру і авто. У Спасько-Михайлівці Новодонецької громади пошкоджено приватний будинок. У Дружківці 2 людини загинули і 2 поранені, пошкоджено 8 приватних будинків.

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Ольга Романова редактор