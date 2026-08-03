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  • На Донеччині за добу окупанти 27 разів обстріляли населені пункти: дві людини загинули та ще 14 поранено
Ольга Романова
редактор
10:17, Сьогодні
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На Донеччині за добу окупанти 27 разів обстріляли населені пункти: дві людини загинули та ще 14 поранено

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На Донеччині за добу окупанти 27 разів обстріляли населені пункти: дві людини загинули та ще 14 поранено

За 2 серпня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Привіллі та Малотаранівці. Ще 14 людей в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 27 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 605 людей, у тому числі 30 дітей, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Краматорський район. У Миколаївці зруйновано 3 приватні будинки і промислове приміщення. У Слов'янську поранено 2 людини, пошкоджено 15 приватних будинків, адмінбудівлю та інфраструктуру; у Билбасівці пошкоджено приватний будинок. У Краматорську пошкоджено приватний будинок і автівку; у Малотаранівці 1 людина загинула і 1 поранена. У Привіллі Черкаської громади 1 людина загинула і 9 поранені, пошкоджено 2 крамниці і 2 автівки. В Олександрівці пошкоджено інфраструктуру.



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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
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