Рус
  • Головна
  • Як зараз виглядає прифронтова Дружківка на Донеччині, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
11:28, Сьогодні
Надійне джерело

Як зараз виглядає прифронтова Дружківка на Донеччині, - ФОТО

Читать на русском
Як зараз виглядає прифронтова Дружківка на Донеччині, - ФОТО

У соцмережах зʼявилися свіжі фото міста Дружківка, яка знаходиться зараз приблизно в 15 кілометрах від лінії фронту.

Останні місяці російські війська щоденно здійснюють обстріли Дружківки артилерією, керованими авіабомбами та FPV-дронами. Частина районів міста зазнала значних руйнувань.

Світлини прифронтової Дружківки прокоментував журналіст та блогер Денис Казанський.

«Російська армія методично знищує чергове місто Донбасу. На відміну від депресивної та занедбаної Костянтинівки, Дружківка завжди була дуже затишним і приємним містом. Була…», - написав Казанський.

Як зараз виглядає прифронтова Дружківка на Донеччині, - ФОТО, фото-1

До повномасштабної війни населення Дружківки становило близько 67 тисяч осіб. Зараз у громаді залишається приблизно 5 тисяч мешканців.


Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донеччина #Дружківка
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту