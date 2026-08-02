Як зараз виглядає прифронтова Дружківка на Донеччині, - ФОТО

У соцмережах зʼявилися свіжі фото міста Дружківка, яка знаходиться зараз приблизно в 15 кілометрах від лінії фронту.

Останні місяці російські війська щоденно здійснюють обстріли Дружківки артилерією, керованими авіабомбами та FPV-дронами. Частина районів міста зазнала значних руйнувань.

Світлини прифронтової Дружківки прокоментував журналіст та блогер Денис Казанський.

«Російська армія методично знищує чергове місто Донбасу. На відміну від депресивної та занедбаної Костянтинівки, Дружківка завжди була дуже затишним і приємним містом. Була…», - написав Казанський.

До повномасштабної війни населення Дружківки становило близько 67 тисяч осіб. Зараз у громаді залишається приблизно 5 тисяч мешканців.



