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  • На Донеччині за добу окупанти 13 разів обстріляли населені пункти: троє людей поранено
Ольга Романова
редактор
10:35, Сьогодні
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На Донеччині за добу окупанти 13 разів обстріляли населені пункти: троє людей поранено

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На Донеччині за добу окупанти 13 разів обстріляли населені пункти: троє людей поранено

За 26 липня росіяни поранили 3 жителів Донеччини. Всього за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

З лінії фронту евакуйовано 760 людей, у тому числі 46 дітей, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Добропіллі поранено людину.

Краматорський район. У Донецькому Миколаївської громади знищено приватний будинок і багатоповерхівку. У Слов'янську пошкоджено інфраструктуру та автомобіль. У Краматорську поранено 2 людини, пошкоджено 30 приватних будинків, 6 багатоповерхівок, 2 адмінбудівлі, 2 крамниці і 12 автівок; у Біленькому пошкоджено 8 приватних будинків і багатоповерхівку.


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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
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