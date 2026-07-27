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На Донеччині за добу окупанти 13 разів обстріляли населені пункти: троє людей поранено
За 26 липня росіяни поранили 3 жителів Донеччини. Всього за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини.
З лінії фронту евакуйовано 760 людей, у тому числі 46 дітей, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Покровський район. У Добропіллі поранено людину.
Краматорський район. У Донецькому Миколаївської громади знищено приватний будинок і багатоповерхівку. У Слов'янську пошкоджено інфраструктуру та автомобіль. У Краматорську поранено 2 людини, пошкоджено 30 приватних будинків, 6 багатоповерхівок, 2 адмінбудівлі, 2 крамниці і 12 автівок; у Біленькому пошкоджено 8 приватних будинків і багатоповерхівку.
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