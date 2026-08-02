Рус
  • Головна
  • У Костянтинівці з російського полону українські штурмовики врятували командира роти та головного сержанта, - ВІДЕО
Ольга Романова
редактор
10:57, Сьогодні
Надійне джерело

У Костянтинівці з російського полону українські штурмовики врятували командира роти та головного сержанта, - ВІДЕО

Читать на русском
У Костянтинівці з російського полону українські штурмовики врятували командира роти та головного сержанта, - ВІДЕО

Штурмовики 425-го полку «Скеля» визволили з російського полону двох українських військовослужбовців на Костянтинівському напрямку.

Про це повідомив телеканал Еспресо.TV та опублікував відео.

Визволеними виявилися командир роти і головний сержант 44-ї механізованої бригади, які потрапили до рук противника під час виконання бойового завдання. Після отримання інформації про захоплення бійців командування «Скелі» ухвалило рішення розпочати пошуково-штурмову операцію.

У район, де востаннє фіксували місцеперебування військовослужбовців, висунулися декілька груп штурмовиків. Українські бійці вступили у стрілецький бій із російськими військовими та успішно відбили полонених. Під час операції взяли одного окупанта казахського походження у полон та ще чотирьох ліквідували.

«Після того як ми відбили полонених, контакт продовжувався. Деякі військовослужбовці противника, я так розумію, змогли по радіостанції зробити доповідь своїм командирам про те, що їх штурмують і що вони втратили полонених. Противник вжив негайних заходів для максимального ураження по позиціях — як своїх, так і моїх», — повідомив представник полку.

Але українські військові вчасно відійшли і евакуювались без втрат.



Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донеччина #Костянтинівка #ЗСУ #окупанти #полонені #звільнення
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту