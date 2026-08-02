У Костянтинівці з російського полону українські штурмовики врятували командира роти та головного сержанта, - ВІДЕО

Штурмовики 425-го полку «Скеля» визволили з російського полону двох українських військовослужбовців на Костянтинівському напрямку.

Про це повідомив телеканал Еспресо.TV та опублікував відео.

Визволеними виявилися командир роти і головний сержант 44-ї механізованої бригади, які потрапили до рук противника під час виконання бойового завдання. Після отримання інформації про захоплення бійців командування «Скелі» ухвалило рішення розпочати пошуково-штурмову операцію.

У район, де востаннє фіксували місцеперебування військовослужбовців, висунулися декілька груп штурмовиків. Українські бійці вступили у стрілецький бій із російськими військовими та успішно відбили полонених. Під час операції взяли одного окупанта казахського походження у полон та ще чотирьох ліквідували.

«Після того як ми відбили полонених, контакт продовжувався. Деякі військовослужбовці противника, я так розумію, змогли по радіостанції зробити доповідь своїм командирам про те, що їх штурмують і що вони втратили полонених. Противник вжив негайних заходів для максимального ураження по позиціях — як своїх, так і моїх», — повідомив представник полку.

Але українські військові вчасно відійшли і евакуювались без втрат.





