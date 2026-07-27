«Шахтар» зіграв внічию з «Бурсаспором» у заключному контрольному матчі, - ФОТО, ВІДЕО

На пʼятий, завершальний спаринг літнього міжсезоння головний тренер «оранжево-чорних» Арда Туран обрав такий стартовий склад: у воротах – Твардовський, центральні оборонці – Матвієнко та Бондар, на флангах захисту вийшли – Вінісіус Тобіас і Педро Енріке, у середині поля розташувалися Назарина, Марлон Гомес й Педріньйо, на позиціях вінгерів грали Аліссон та Невертон, центрфорвардом був Траоре, повідомляє пресслужба донецького клубу.



Відзначимо, що матч викликав величезний інтерес у турецьких уболівальників, трибуни 43-тисячної арени «Матли Ататюрк Стедіум» були заповнені.



Рівна гра з моментами, але без голів

Початок зустрічі команди провели на зустрічних курсах, хоча «гірники» в дебюті виглядали дещо гострішими. Потужний удар Назарини зі штрафного був заблокований оборонцями, Марлон Гомес головою замикав подачу партнера, але не влучив, а ось Аліссон з лінії штрафного поцілив до рук воротарю.

Господарі відповідали численними ударами здалеку, однак більшість пройшла задалеко від цілі. Небезпечною виглядала хіба що спроба Еміра Кана з-за меж карного, коли мʼяч пролетів поруч зі стійкою. Чудовий момент у середині тайму мав Аліссон, який пробивав метрів з 13, однак мʼяч рикошетом від захисника трохи розминувся з лівим кутом. А невдовзі вже біля протилежних воріт донеччан виручив Твардовський, потягнувши непростий удар Бутра з напівкола.





Перевага «гірників» за грою, проте забракло реалізації



Другий тайм стартував з небезпечного моменту в карному майданчику української команди: Лінкольн бив з кута воротарського, але Твардовський знову парирував удар, а Матвієнко підстрахував на лінії воріт. Був шанс у цьому відрізку й у «гірників», коли Траоре, Невертон та Аліссон розіграли багатоходівку із неточним завершальним ударом останнього. Другий тайм стартував з небезпечного моменту в карному майданчику української команди: Лінкольн бив з кута воротарського, але Твардовський знову парирував удар, а Матвієнко підстрахував на лінії воріт. Був шанс у цьому відрізку й у «гірників», коли Траоре, Невертон та Аліссон розіграли багатоходівку із неточним завершальним ударом останнього.

На 62-й хвилині Арда Туран вирішив трохи освіжити команду, випустивши Грама, Бондаренка, Мендозу, Лукаса та Кауана Еліаса. Бразильський нападник міг одразу відзначитися, але його удар заблокували захисники «Бурсаспора».

Слідом хорошу нагоду мав Педро Енріке: він відібрав мʼяч поблизу чужого штрафного й з далекої відстані закрутив під ліву штангу – голкіпер перевів на кутовий. На 75-й хвилині у складі «оранжево-чорних» відбулося ще кілька замін: до гри увійшли Марлон Сантос, Караваєв та Цуканов.

А найкращий момент матчу створив Глейкер Мендоза, який з лівого флангу штрафного майданчика потужно пробивав у дальній кут, але мʼяч просвистів за сантиметри від стійки.

Схожий шанс мав Цуканов, та м’яч після його удару здалеку теж трохи розминувся з каркасом воріт. На заключні хвилини на поле вийшли Гочолейшвілі та юний голкіпер Владислав Чимпоєш, який уперше зіграв за першу команду.