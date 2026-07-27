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За добу захисники України знищили 1590 російських окупантів

Упродовж минулої доби армія РФ втратила 1590 солдатів. Знищено 8 танків, 13 бойових броньованих машин, 37 артилерійських систем, ППО, 7 НРК, 491 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн і 7 штук спецтехніки. Про це повідомив Генштаб. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.07.26 орієнтовно склали: особового складу – близько 1 440 580 (+1 590) осіб

танків – 12 225 (+8) од.

бойових броньованих машин – 25 032 (+13) од.

артилерійських систем – 46 831 (+37) од.

РСЗВ – 1 969 (+0) од.

засоби ППО – 1 519 (+1) од.

літаків – 439 (+0) од.

гелікоптерів – 354 (+0) од.

наземні робототехнічні комплекси – 2 038 (+7) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 429 555 (+1 269) од.

крилаті ракети – 4 950 (+6) од.

кораблі / катери – 34 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 126 302 (+491) од.

спеціальна техніка – 4 472 (+7) од. Фото: Генштаб. Дані уточнюються.

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Ольга Романова редактор