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За добу захисники України знищили 1240 російських окупантів

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1240 військових. Знищено по 5 танків та засобів ППО, 4 бойові броньовані машини, 12 НРК, 55 артилерійських систем. Про це йдеться у зведенні Генштабу. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.08.26 орієнтовно склали: особового складу – близько 1 451 750 (+1 240) осіб

танків – 12 237 (+5) од.

бойових броньованих машин – 25 079 (+4) од.

артилерійських систем – 47 331 (+55) од.

РСЗВ – 2 000 (+4) од.

засоби ППО – 1 538 (+5) од.

літаків – 439 (+0) од.

гелікоптерів – 354 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 2 124 (+12) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 442 740 (+1 792) од.

крилаті ракети – 5 007 (+0) од.

кораблі / катери – 34 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 129 817 (+379) од.

спеціальна техніка – 4 492 (+0) од. Фото: Генштаб Дані уточнюються.

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Ольга Романова редактор