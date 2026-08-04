На Донеччині за добу окупанти 33 рази обстріляли населені пункти: дві людини загинули та ще восьмеро поранено

За 3 серпня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Дружківці та Високоіванівці. Ще 8 людей в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 33 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 767 людей, у тому числі 47 дітей, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін

Покровський район. У Добропіллі зруйновано багатоповерхівку.



Краматорський район. У Райгородку Миколаївської громади знищено 3 приватні будинки. У Слов'янську поранено 2 людини, пошкоджено 3 приватні будинки, адмінбудівлю і промислове приміщення; у Високоіванівці 1 людина загинула і 1 поранена. У Краматорську і Біленькому поранено по 1 людині. У Новодонецькому пошкоджено адмінбудівлю. У Сергіївці Андріївської громади пошкоджено інфраструктуру. У Дружківці 1 людина загинула і 3 поранені.







