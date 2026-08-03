Донеччина під російськими ударами: у Слов’янську поранений чоловік, пошкоджені будинки та виникли пожежі у Краматорську, - ФОТО

Російські війська вкотре атакували населені пункти Донеччини. Внаслідок обстрілів у Слов’янську поранений чоловік, пошкоджено щонайменше 15 приватних будинків, а в житловій забудові виникли пожежі.

Як повідомили у ДСНС України, у Слов’янську вогнеборці ліквідували займання у житловому будинку та локалізували масштабну пожежу у двох складських будівлях.

«Через загрозу повторних ударів рятувальникам довелося призупиняти роботи. Попри небезпеку, вогнеборці продовжили ліквідацію наслідків російських атак», — зазначили у службі порятунку.

Також під обстрілами опинився Краматорськ. Там надзвичайники загасили пожежі у підвалі багатоповерхового будинку, приватному будинку, одноповерховій споруді та на території із сухою рослинністю.

Загалом внаслідок атак російської армії на Донеччині було пошкоджено цивільну інфраструктуру та житлові будинки. Рятувальні роботи тривали з урахуванням безпекової ситуації та загрози повторних ударів.