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Хет-трик Еліаса, дебют Караваєва та розгромна перемога: «Шахтар» обіграв «Кудрівку» у першому матчі чемпіонату, - ФОТО, ВІДЕО
У 1-му турі УПЛ-2026/27 «Шахтар» приймав «Кудрівку».
На перший матч нового сезону головний тренер «гірників» обрав такий склад: у воротах вийшов Різник, у центрі захисту діяли Матвієнко та Бондар, на флангах оборони – Вінісіус Тобіас і Педро Енріке, у середині поля розташувалися Назарина, Бондаренко й Педріньйо, на позиціях вінгерів грали Аліссон і дебютант Мендоза, центрфорвардом був Кауан Еліас, повідомляє пресслужба донецького клубу.
Перший символічний удар по мʼячу виконав штаб-сержант 14-ї бригади оперативного призначення 1-го корпусу НГУ «Азов» Віталій Ніколайчук. Понад 20 років Віталій присвятив військовій службі. Брав участь в АТО та ООС, а з початком повномасштабного вторгнення – у звільненні Київщини та боях на Сіверськодонецькому напрямку. У 2023 році під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку Віталій потрапив у російський полон. Після двох років неволі був звільнений, пройшов реабілітацію та повернувся до служби, щоб і надалі боронити Україну. Окрім військової служби, Віталій багато років присвятив футболу: був капітаном команди та сім разів ставав чемпіоном України в Лізі учасників АТО.
Футболісти «Шахтаря» вийшли на поле у спеціальних футболках з написом «Free Azovstal Defenders», аби ще раз нагадати про героїв, які досі перебувають у російському полоні. Також «гірники» вперше грали в третьому комплекті форми, що було презентовано напередодні.
Аліссон забив перший гол сезону, але суперник відповів до перерви«Шахтар» від самого початку зустрічі взявся штурмувати ворота гостей і вже в дебюті створив чимало моментів. Кауан Еліас після флангової подачі Аліссона бив з центру штрафного – поруч зі стійкою. Спроби Педріньйо та Педро Енріке заблокували захисники чернігівців, а удар Аліссона з межі карного під поперечину парирував голкіпер.
Перевірив свої сили й Бондаренко – його постріл здаля пішов над воротами. Урешті на 32-й хвилині «оранжево-чорні» відкрили лік голам у новому чемпіонаті: Педро Енріке вертикальним пасом із центру поля знайшов у штрафному майданчику гостей Педріньйо, той першим дотиком обробив, а другим видав класну передачу на правий кут воротарського, де Аліссон у стрибку головою перекинув Яшкова – 1:0.
Після забитого мʼяча донеччани продовжували контролювати ситуацію на полі й створили ще кілька небезпечних підходів до воріт опонента, однак наприкінці тайму гравці «Кудрівки» підчатували свій шанс на стандарті: на 42-й хвилині після навісу з кутового Думанюк головою поклав мʼяч під ліву штангу та зрівняв рахунок.
Друга половина гри знову розпочалася з атак «гірників», і тепер підопічним Арди Турана вдалося забити швидкий гол. На 55-й хвилині Аліссон виконав чудову подачу з правого флангу на дальню стійку, а Кауан Еліас випередив оборонців та головою вколотив мʼяч у сітку – 2:1.
Хет-трик Еліаса, гол Мейрелліша першим дотиком та дебют Караваєва
У середині тайму відбулися перші заміни – у складі донеччан вийшли Цуканов, Очеретько та Невертон. Свіжі гравці допомогли тримати високий темп, тож невдовзі вдалося забити ще двічі.
На 72-й хвилині Матвієнко довгим пасом знайшов на лівому краю карного Невертона, удар того відбив Яшков, однак Кауан Еліас був першим на добиванні – 3:1. На 80-й хвилині на поле вийшов Лука Мейрелліш і першим же дотиком відзначився голом: після подачі від лівого кутового бразильський форвард буквально животом переправив мʼяч у дальній кут – 4:1. На 85-й хвилині сталася ще одна знаменна подія – у складі «Шахтаря» дебютував вихованець Академії Олександр Караваєв, який повернувся до клубу влітку. Крапку в матчі було поставлено на другій компенсованій хвилині: Очеретько закиданням по центру вивів Кауана Еліаса віч-на-віч з воротарем, і бразилець ударом повз Яшкова оформив хет-трик!
5:1 – «Шахтар» яскраво перемагає «Кудрівку» у першому матчі УПЛ сезону-2026/27.
Наступний поєдинок команда Арди Турана проведе в неділю, 9 серпня, на виїзді з «Епіцентром». Зустріч на стадіоні ім. Г. Тонкочеєва в Камʼянці-Подільському розпочнеться о 15:30.
5:1 – «Шахтар» яскраво перемагає «Кудрівку» у першому матчі УПЛ сезону-2026/27.
Наступний поєдинок команда Арди Турана проведе в неділю, 9 серпня, на виїзді з «Епіцентром». Зустріч на стадіоні ім. Г. Тонкочеєва в Камʼянці-Подільському розпочнеться о 15:30.
«Шахтар» (Донецьк) – «Кудрівка» (Чернігів) – 5:1 (1:1)
Львів, «Арена Львів», 4 166 глядачів
Голи: 1:0 Аліссон (32), 1:1 Думанюк (42), 2:1 Кауан Еліас (55), 3:1 Кауан Еліас (72), 4:1 Мейрелліш (80), 5:1 Кауан Еліас (90+2)
«Шахтар»: Різник, Вінісіус Тобіас (Караваєв, 85), Бондар, Матвієнко (к), Педро Енріке, Назарина (Очеретько, 68), Бондаренко (Цуканов, 68), Педріньйо (Мейрелліш, 80), Аліссон, Мендоза (Невертон, 68), Кауан Еліас
Львів, «Арена Львів», 4 166 глядачів
Голи: 1:0 Аліссон (32), 1:1 Думанюк (42), 2:1 Кауан Еліас (55), 3:1 Кауан Еліас (72), 4:1 Мейрелліш (80), 5:1 Кауан Еліас (90+2)
«Шахтар»: Різник, Вінісіус Тобіас (Караваєв, 85), Бондар, Матвієнко (к), Педро Енріке, Назарина (Очеретько, 68), Бондаренко (Цуканов, 68), Педріньйо (Мейрелліш, 80), Аліссон, Мендоза (Невертон, 68), Кауан Еліас
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