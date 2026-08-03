Хет-трик Еліаса, дебют Караваєва та розгромна перемога: «Шахтар» обіграв «Кудрівку» у першому матчі чемпіонату, - ФОТО, ВІДЕО

У 1-му турі УПЛ-2026/27 «Шахтар» приймав «Кудрівку».

На перший матч нового сезону головний тренер «гірників» обрав такий склад: у воротах вийшов Різник, у центрі захисту діяли Матвієнко та Бондар, на флангах оборони – Вінісіус Тобіас і Педро Енріке, у середині поля розташувалися Назарина, Бондаренко й Педріньйо, на позиціях вінгерів грали Аліссон і дебютант Мендоза, центрфорвардом був Кауан Еліас, повідомляє пресслужба донецького клубу.



Перший символічний удар по мʼячу виконав штаб-сержант 14-ї бригади оперативного призначення 1-го корпусу НГУ «Азов» Віталій Ніколайчук. Понад 20 років Віталій присвятив військовій службі. Брав участь в АТО та ООС, а з початком повномасштабного вторгнення – у звільненні Київщини та боях на Сіверськодонецькому напрямку. У 2023 році під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку Віталій потрапив у російський полон. Після двох років неволі був звільнений, пройшов реабілітацію та повернувся до служби, щоб і надалі боронити Україну. Окрім військової служби, Віталій багато років присвятив футболу: був капітаном команди та сім разів ставав чемпіоном України в Лізі учасників АТО. Перший символічний удар по мʼячу виконав штаб-сержант 14-ї бригади оперативного призначення 1-го корпусу НГУ «Азов» Віталій Ніколайчук. Понад 20 років Віталій присвятив військовій службі. Брав участь в АТО та ООС, а з початком повномасштабного вторгнення – у звільненні Київщини та боях на Сіверськодонецькому напрямку. У 2023 році під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку Віталій потрапив у російський полон. Після двох років неволі був звільнений, пройшов реабілітацію та повернувся до служби, щоб і надалі боронити Україну. Окрім військової служби, Віталій багато років присвятив футболу: був капітаном команди та сім разів ставав чемпіоном України в Лізі учасників АТО.



Футболісти «Шахтаря» вийшли на поле у спеціальних футболках з написом «Free Azovstal Defenders», аби ще раз нагадати про героїв, які досі перебувають у російському полоні. Також «гірники» вперше грали в третьому комплекті форми, що було презентовано напередодні. Футболісти «Шахтаря» вийшли на поле у спеціальних футболках з написом «Free Azovstal Defenders», аби ще раз нагадати про героїв, які досі перебувають у російському полоні. Також «гірники» вперше грали в, що було презентовано напередодні. Аліссон забив перший гол сезону, але суперник відповів до перерви «Шахтар» від самого початку зустрічі взявся штурмувати ворота гостей і вже в дебюті створив чимало моментів. Кауан Еліас після флангової подачі Аліссона бив з центру штрафного – поруч зі стійкою. Спроби Педріньйо та Педро Енріке заблокували захисники чернігівців, а удар Аліссона з межі карного під поперечину парирував голкіпер. «Шахтар» від самого початку зустрічі взявся штурмувати ворота гостей і вже в дебюті створив чимало моментів. Кауан Еліас після флангової подачі Аліссона бив з центру штрафного – поруч зі стійкою. Спроби Педріньйо та Педро Енріке заблокували захисники чернігівців, а удар Аліссона з межі карного під поперечину парирував голкіпер.

Перевірив свої сили й Бондаренко – його постріл здаля пішов над воротами. Урешті на 32-й хвилині «оранжево-чорні» відкрили лік голам у новому чемпіонаті: Педро Енріке вертикальним пасом із центру поля знайшов у штрафному майданчику гостей Педріньйо, той першим дотиком обробив, а другим видав класну передачу на правий кут воротарського, де Аліссон у стрибку головою перекинув Яшкова – 1:0.

Після забитого мʼяча донеччани продовжували контролювати ситуацію на полі й створили ще кілька небезпечних підходів до воріт опонента, однак наприкінці тайму гравці «Кудрівки» підчатували свій шанс на стандарті: на 42-й хвилині після навісу з кутового Думанюк головою поклав мʼяч під ліву штангу та зрівняв рахунок.





Хет-трик Еліаса, гол Мейрелліша першим дотиком та дебют Караваєва Друга половина гри знову розпочалася з атак «гірників», і тепер підопічним Арди Турана вдалося забити швидкий гол. На 55-й хвилині Аліссон виконав чудову подачу з правого флангу на дальню стійку, а Кауан Еліас випередив оборонців та головою вколотив мʼяч у сітку – 2:1.

У середині тайму відбулися перші заміни – у складі донеччан вийшли Цуканов, Очеретько та Невертон. Свіжі гравці допомогли тримати високий темп, тож невдовзі вдалося забити ще двічі.