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Ольга Романова
редактор
10:56, 4 серпня
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26 ударів викруткою та спроба приховати тіло: мешканця Донеччині підозрюють у жорстокому вбивстві

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26 ударів викруткою та спроба приховати тіло: мешканця Донеччині підозрюють у жорстокому вбивстві

У селищі Софіївка Краматорського району чоловікові повідомили про підозру в умисному вбивстві 69-річного місцевого жителя.

За даними слідства, нападник завдав пенсіонеру численні удари викруткою, а після смерті намагався приховати сліди злочину. Як повідомили у Краматорській окружній прокуратурі, трагедія сталася 31 липня близько 20:10. Між двома сусідами, які тривалий час конфліктували, виникла чергова сварка.

26 ударів викруткою та спроба приховати тіло: мешканця Донеччині підозрюють у жорстокому вбивстві, фото-1

За версією слідства, 59-річний чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, взяв викрутку та пішов до сусіда, який у цей момент перебував на городі. Там він завдав потерпілому щонайменше 26 ударів у ділянку тулуба та рук.

«Від отриманих тілесних ушкоджень 69-річний потерпілий загинув на місці», — зазначили у прокуратурі.

Після скоєння злочину підозрюваний, за даними правоохоронців, намагався приховати його сліди. Він розрубав тіло сокирою та планував закопати його на території домоволодіння. Однак здійснити задум не вдалося — родич потерпілого почув крики та викликав поліцію.

26 ударів викруткою та спроба приховати тіло: мешканця Донеччині підозрюють у жорстокому вбивстві, фото-2

Чоловіка затримали того ж вечора. За клопотанням прокурорів суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області за оперативного супроводу правоохоронців. Підозрюваному інкримінують умисне вбивство за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.



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#Донеччина #вбивство #прокуратура #викрутка
Ольга Романова
редактор
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