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Ольга Романова
редактор
16:25, 4 серпня
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Росіяни скинули дві авіабомби на Краматорськ: 24 людини поранені, пошкоджені житлові будинки, - ФОТО

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Росіяни скинули дві авіабомби на Краматорськ: 24 людини поранені, пошкоджені житлові будинки, - ФОТО

Вранці 4 серпня російські війська атакували Краматорськ Донецької області двома авіабомбами. Внаслідок удару по місту щонайменше 24 цивільні людини отримали поранення, пошкоджені житлові та нежитлові будівлі.

За інформацією Донецької обласної прокуратури, близько 10:17 армія РФ, ймовірно, застосувала авіабомби «ФАБ-250» з універсальними модулями планування та корекції. Одне з влучань сталося у житловий будинок у центральній частині міста.

Росіяни скинули дві авіабомби на Краматорськ: 24 людини поранені, пошкоджені житлові будинки, - ФОТО, фото-1

Серед постраждалих — чоловіки віком від 22 до 76 років та жінки віком від 18 до 74 років. Усім потерпілим надають необхідну медичну допомогу.

Росіяни скинули дві авіабомби на Краматорськ: 24 людини поранені, пошкоджені житлові будинки, - ФОТО, фото-2

Очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що внаслідок атаки у Краматорську триває пошуково-рятувальна операція та ліквідація наслідків обстрілу.

Росіяни скинули дві авіабомби на Краматорськ: 24 людини поранені, пошкоджені житлові будинки, - ФОТО, фото-3
«Росіяни скинули в центр міста дві авіабомби — влучили у багатоповерхівку. Пошкоджені житлові і нежитлові будівлі. На місці працюють усі відповідальні служби. Точну кількість жертв та обсяги руйнувань встановлюємо», — зазначив Вадим Філашкін.
Росіяни скинули дві авіабомби на Краматорськ: 24 людини поранені, пошкоджені житлові будинки, - ФОТО, фото-4

Пошкоджено 6 багатоповерхівок, 2 заклади освіти, банк, пошту, 4 торгові об'єкти, 8 легковиків та інфраструктуру. За словами голови ОВА, цей удар є черговою атакою російської армії по цивільній інфраструктурі.

Росіяни скинули дві авіабомби на Краматорськ: 24 людини поранені, пошкоджені житлові будинки, - ФОТО, фото-5

«Це — черговий цілеспрямований удар по цивільних. Залишатися в області — небезпечно. Закликаю всіх, хто ще залишається поблизу лінії фронту: евакуюйтеся», — наголосив Філашкін.

Росіяни скинули дві авіабомби на Краматорськ: 24 людини поранені, пошкоджені житлові будинки, - ФОТО, фото-6

За фактом атаки Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни. Остаточні наслідки обстрілу наразі встановлюються.







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#Донеччина #окупанти #обстріл #наслідки #Краматорськ
Ольга Романова
редактор
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