За добу захисники України знищили 1130 російських окупантів

За минулу добу українські захисники ліквідували ще близько 1 130 російських військових.

Знищено 2 ворожі танки, понад 40 артсистем та 9 російських НРК. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.08.26 орієнтовно склали: