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За добу захисники України знищили 1130 російських окупантів
За минулу добу українські захисники ліквідували ще близько 1 130 російських військових.
Знищено 2 ворожі танки, понад 40 артсистем та 9 російських НРК. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.08.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 457 740 (+1 130) осіб
- танків — 12 253 (+2);
- бойових броньованих машин — 25 103 (+4);
- артилерійських систем — 47 621 (+41);
- РСЗВ — 2 013 (+4);
- засобів ППО — 1 556;
- літаків — 439;
- гелікоптерів — 354;
- наземних робототехнічних комплексів — 2 171 (+9);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 451 248 (+1 642);
- крилатих ракет — 5 007;
- кораблів і катерів — 35;
- підводних човнів — 2;
- автомобільної техніки — 131 775 (+358);
- спеціальної техніки — 4 505 (+1).
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