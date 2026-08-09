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  • За добу захисники України знищили 1130 російських окупантів
Ольга Романова
редактор
09:01, Вчора
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За добу захисники України знищили 1130 російських окупантів

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За добу захисники України знищили 1130 російських окупантів

За минулу добу українські захисники ліквідували ще близько 1 130 російських військових.

Знищено 2 ворожі танки, понад 40 артсистем та 9 російських НРК. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.08.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 457 740 (+1 130) осіб 
  • танків — 12 253 (+2);
  • бойових броньованих машин — 25 103 (+4);
  • артилерійських систем — 47 621 (+41);
  • РСЗВ — 2 013 (+4);
  • засобів ППО — 1 556;
  • літаків — 439;
  • гелікоптерів — 354;
  • наземних робототехнічних комплексів — 2 171 (+9);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 451 248 (+1 642);
  • крилатих ракет — 5 007;
  • кораблів і катерів — 35;
  • підводних човнів — 2;
  • автомобільної техніки — 131 775 (+358);
  • спеціальної техніки — 4 505 (+1).

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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Ольга Романова
редактор
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