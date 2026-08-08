За добу захисники України знищили 1190 російських окупантів

Станом на 8 серпня загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення орієнтовно становлять 1 456 610 солдатів.

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 1 190 окупантів. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.08.26 орієнтовно склали: