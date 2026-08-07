15 років за ґратами: настоятеля двох храмів на Донеччині засудили за державну зраду

Суд визнав винним настоятеля двох храмів Волноваського району Донецької області у державній зраді.

Священнослужитель УПЦ (МП) передавав представнику ФСБ РФ інформацію про українських військових та об’єкти оборони. Як повідомили у Донецькій обласній прокуратурі, чоловіку призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідство встановило, що у лютому 2025 року клірик Покровського вікаріатства Київської Митрополії УПЦ добровільно погодився співпрацювати з представником російської спецслужби. Зв’язок між ними відбувався через месенджер Telegram.

«На виконання завдань російського куратора засуджений передавав інформацію про місця перебування українських військовослужбовців на території громади, розташування фортифікаційних споруд та місця ремонту військової техніки ЗСУ», — зазначили у прокуратурі.

Крім того, за даними правоохоронців, священнослужитель повідомляв ворогу відомості про бойову роботу самохідної артилерійської установки.

Протиправну діяльність клірика викрили співробітники правоохоронних органів. За клопотанням сторони обвинувачення він перебував під вартою. Під час судового розгляду чоловік не визнав своєї провини.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.





