Зеленський: Путіну потрібен Донбас. Ми відходити самі по собі не збираємося

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія може вдатися до нових кібератак, ракетного тиску та залякування. За його словами, Кремль також розглядає можливість проведення прихованої мобілізації.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю телемарафону «Єдині новини», повідомляє Lb.ua.

«Путін не може поки що знайти перемогу в цій війні. На жаль, ми повинні визнавати й розуміти, що відбувається. Він думає про мобілізацію. Він думає, як свій народ обдурити. Зробити масову мобілізацію, при цьому не оголосивши її», – пояснив глава держави.

Зокрема, йдеться про використання «тіньових контрактів» та можливе блокування кордонів. Зеленський зазначив, що Україна вже бачить відповідні кроки з боку Росії.

Путіну потрібно продемонструвати росіянам перемогу у війні, проте перемоги в Україні в нього не буде.

«Йому потрібно захопити Донбас. Ми відходити самі по собі не збираємося. Що йому продати як перемогу? Він буде перекручувати ці анкориджські умови, про які вони говорили з американською стороною, з президентом США», – сказав Зеленський.

Президент запевнив, що залишати людей і «просто виходити» з Донбасу ніхто не буде, адже гарантій, що Путін не піде далі, немає.