Рус
  • Головна
  • У Донецькому аеропорту український FPV-дрон знищив російський реактивний «Шахед», - ВІДЕО
Ольга Романова
редактор
10:51, 8 серпня
Надійне джерело

У Донецькому аеропорту український FPV-дрон знищив російський реактивний «Шахед», - ВІДЕО

Читать на русском
У Донецькому аеропорту український FPV-дрон знищив російський реактивний «Шахед», - ВІДЕО

Бійці ЦСО «А» за допомогою малих FPV-дронів знищили реактивний Shahed на пусковій установці в Донецькому аеропорту.

Відео ураження оприлюднив волонтер Сергій Стерненко.

Операцію виконав невстановлений підрозділ Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України.

На опублікованих кадрах видно, як невеликі FPV-дрони атакують реактивний безпілотник Shahed ще до його запуску. Крім самої пускової установки, ударом також було знищено автомобіль мобільної вогневої групи російських військ.

Удар по пусковій позиції в районі Донецького аеропорту вкотре продемонстрував, що навіть компактні FPV-дрони здатні ефективно знищувати дорогі засоби ураження противника та їхню інфраструктуру. Знищення засобів запуску далекобійних безпілотників є одним із найефективніших способів протидії російським повітряним атакам.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донецьк #аеропорт #ДАП #дрон #шахед #знищення
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту