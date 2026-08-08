У Донецькому аеропорту український FPV-дрон знищив російський реактивний «Шахед», - ВІДЕО

Бійці ЦСО «А» за допомогою малих FPV-дронів знищили реактивний Shahed на пусковій установці в Донецькому аеропорту.

Відео ураження оприлюднив волонтер Сергій Стерненко.

Операцію виконав невстановлений підрозділ Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України.

На опублікованих кадрах видно, як невеликі FPV-дрони атакують реактивний безпілотник Shahed ще до його запуску. Крім самої пускової установки, ударом також було знищено автомобіль мобільної вогневої групи російських військ.

Удар по пусковій позиції в районі Донецького аеропорту вкотре продемонстрував, що навіть компактні FPV-дрони здатні ефективно знищувати дорогі засоби ураження противника та їхню інфраструктуру. Знищення засобів запуску далекобійних безпілотників є одним із найефективніших способів протидії російським повітряним атакам.