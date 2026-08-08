На Донеччині за добу окупанти 51 раз обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще 15 поранено

За 7 серпня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Слов'янську. Ще 15 людей в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 51 раз обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 644 людини, у тому числі 50 дітей, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Краматорський район. У Райгородку Миколаївської громади 5 приватних будинків зруйновано і 6 пошкоджено. У Слов'янську 1 людина загинула і 6 поранені, пошкоджено 27 приватних будинків, 7 автівок, 2 АЗС і склад. У Краматорську пошкоджено 3 автівки; у Біленькому пошкоджено приватний будинок; у Малотаранівці поранено 2 людини. У Мирній Долині Олександрівської громади пошкоджено приватний будинок. У Новомиколаївці Черкаської громади зруйновано 2 приватні будинки і автівку, ще стільки ж — пошкоджено. У Дружківці поранено 7 людей.







