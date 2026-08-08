Рус
  • Головна
  • На Донеччині за добу окупанти 51 раз обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще 15 поранено
Ольга Романова
редактор
10:23, 8 серпня
Надійне джерело

На Донеччині за добу окупанти 51 раз обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще 15 поранено

Читать на русском
На Донеччині за добу окупанти 51 раз обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще 15 поранено

За 7 серпня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Слов'янську. Ще 15 людей в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 51 раз обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 644 людини, у тому числі 50 дітей, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Краматорський район. У Райгородку Миколаївської громади 5 приватних будинків зруйновано і 6 пошкоджено. У Слов'янську 1 людина загинула і 6 поранені, пошкоджено 27 приватних будинків, 7 автівок, 2 АЗС і склад. У Краматорську пошкоджено 3 автівки; у Біленькому пошкоджено приватний будинок; у Малотаранівці поранено 2 людини. У Мирній Долині Олександрівської громади пошкоджено приватний будинок. У Новомиколаївці Черкаської громади зруйновано 2 приватні будинки і автівку, ще стільки ж — пошкоджено. У Дружківці поранено 7 людей.



Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту