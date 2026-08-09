У Донецьку чоловік відкрив стрілянину по медиках із автомата: у будинку знайшли арсенал зброї, - ВІДЕО

У тимчасово окупованому Донецьку чоловік відкрив стрілянину по медиках із автомата Калашникова. Лікарі не постраждали.

Після інциденту його затримали силовики. Про це повідомляє російський Telegram-канал «Mash на Донбасі».

За даними каналу, чоловік перебував у власному будинку, звідки почав стріляти у бік медичних працівників. Після цього на місце прибули представники Росгвардії та Міністерства внутрішніх справ РФ.

Затримання відбувалося зі штурмом. На оприлюднених кадрах видно, як під час вибухів силовики намагаються потрапити до приватного будинку.

Згодом чоловік припинив стрілянину та викинув автомат у димар печі. Також він сховав від’єднані магазини від зброї. Правоохоронці пізніше вилучили ці предмети.

Крім того, у будинку виявили схованку зі зброєю. За повідомленнями російських ЗМІ, там знайшли автомат Калашникова, чотири звичайні гранати та одну протитанкову гранату.

Затриманий пояснив свою поведінку конфліктом із медиками, однак подробиць не навів. Також зазначається, що на момент стрілянини чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.











