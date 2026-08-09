На Донеччині за добу окупанти 29 разів обстріляли населені пункти: три людини загинули та ще шестеро поранено

За 8 серпня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: 2 у Краматорську та 1 у Дружківці. Ще 6 людей в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 29 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 487 людей, у тому числі 7 дітей, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін .

Покровський район. У Добропіллі поранено людину.



Краматорський район. У Богородичному Святогірської громади поранено людину. У Слов'янську пошкоджено 2 адмінбудівлі та інфраструктуру. У Краматорську 2 людини загинули і 2 поранені, пошкоджено приватний будинок. У Петрівці Другій Олександрівської громади пошкоджено гараж і господарче приміщення; в Очеретиному пошкоджено авто. У Новоіверському Новодонецької громади пошкоджено 2 приватні будинки і гараж. У Сергіївці Андріївської громади поранено людину. У Черкаському поранено людину, пошкоджено автомобіль; в Олександрівці пошкоджено сільгосппідприємство. У Дружківці загинула людина.