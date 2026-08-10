На Донеччині за добу окупанти 22 рази обстріляли населені пункти: четверо людей поранено

За 9 серпня росіяни поранили 4 жителів Донеччини.

Всього за добу росіяни 22 рази обстріляли населені пункти Донеччини.

З лінії фронту евакуйовано 408 людей, у тому числі 38 дітей, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Ганнівці Добропільської громади поранено людину.



Краматорський район. У Райгородку Миколаївської громади зруйновано приватний будинок; у Донецькому 1 багатоповерхівку зруйновано і 1 пошкоджено. У Слов'янську поранено людину, пошкоджено 2 приватні будинки, 2 господарчі споруди, торговий павільйон і автомобіль. У Краматорську поранено 2 людини, пошкоджено 9 приватних будинків і 2 авто; у Ясногірці пошкоджено приватний будинок і автомобіль. У Староварварівці Олександрівської громади пошкоджено приватний будинок.







