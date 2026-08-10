Рус
  • Головна
  • Масштабна пожежа в окупованій Макіївці: вогонь охопив торговельний центр «Галактика», - ФОТО, ВІДЕО
Ольга Романова
редактор
10:39, Сьогодні
Надійне джерело

Масштабна пожежа в окупованій Макіївці: вогонь охопив торговельний центр «Галактика», - ФОТО, ВІДЕО

Читать на русском
Масштабна пожежа в окупованій Макіївці: вогонь охопив торговельний центр «Галактика», - ФОТО, ВІДЕО

У ніч проти 10 серпня в тимчасово окупованій Макіївці сталася масштабна пожежа в торговельному центрі «Галактика», який працює у будівлі колишнього гіпермаркету «Епіцентр».

За повідомленнями місцевих Telegram-каналів, вогонь охопив практично всю будівлю торговельного центру. Очевидці повідомляють про сильне займання та густий дим, який було видно з різних районів міста.

Фото та відео з місця події оприлюднив, зокрема, моніторинговий канал Exilenova+. На кадрах видно відкрите полум’я, що охопило значну частину будівлі.

За попередньою інформацією місцевих ресурсів, торговельний центр майже повністю вигорів. Водночас незалежно підтвердити масштаб руйнувань, причини займання та інформацію про можливих постраждалих наразі неможливо.

Окупаційна влада Макіївки офіційних повідомлень щодо пожежі та її наслідків поки не надала.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Макіївка #пожежа #Галактика
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту