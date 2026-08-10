Масштабна пожежа в окупованій Макіївці: вогонь охопив торговельний центр «Галактика», - ФОТО, ВІДЕО

У ніч проти 10 серпня в тимчасово окупованій Макіївці сталася масштабна пожежа в торговельному центрі «Галактика», який працює у будівлі колишнього гіпермаркету «Епіцентр».

За повідомленнями місцевих Telegram-каналів, вогонь охопив практично всю будівлю торговельного центру. Очевидці повідомляють про сильне займання та густий дим, який було видно з різних районів міста.

Фото та відео з місця події оприлюднив, зокрема, моніторинговий канал Exilenova+. На кадрах видно відкрите полум’я, що охопило значну частину будівлі.

За попередньою інформацією місцевих ресурсів, торговельний центр майже повністю вигорів. Водночас незалежно підтвердити масштаб руйнувань, причини займання та інформацію про можливих постраждалих наразі неможливо.

Окупаційна влада Макіївки офіційних повідомлень щодо пожежі та її наслідків поки не надала.