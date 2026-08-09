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Голи Очеретька і Назарини приносять перемогу «Шахтарю» перемогу у матчі з «Епіцентром», - ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 9 серпня, у 2-му турі УПЛ-2026/27 «Шахтар» зустрічався з «Епіцентром».
Головний тренер «оранжево-чорних» Арда Туран зробив кілька змін у стартовому складі порівняно з першим матчем сезону: у воротах знову грав Різник, пару центральних оборонців цього разу склали Матвієнко та Грам, на флангах діяли Вінісіус Тобіас і Педро Енріке, у середині поля вийшли Очеретько, Бондаренко та Педріньйо, вінгерами були Мендоза й Аліссон, на позиції нападника – Траоре.
Невисокий темп й обмаль моментів до перерви
«Гірники» вже традиційно від початку зустрічі діяли першим номером, але удар Аліссона на перших хвилинах із центру штрафного майданчика, який заблокували захисники господарів, тривалий час так і залишався єдиною небезпечною нагодою.
Слід відзначити, що вже на 12-й хвилині у складі донеччан сталася вимушена заміна: Педріньйо дістав мʼязове ушкодження, а замість нього вийшов Назарина. Гості продовжували шукати шляхи до воріт Федотова, однак отримали момент у власних володіннях: Сидун бив з близької відстані – Різник зорієнтувався та парирував удар.
Із середини тайму гостроту створювали вже підопічні Арди Турана. Траоре спершу не зумів замкнути простріл Бондаренка, а потім трохи не дотягнувся до навісу Аліссона. Грам двічі бив головою після подач Назарини зі штрафного, однак спершу господарів урятував голкіпер, а другий удар тунісцю не вдався. Ще одного разу Федотов після спроби Аліссона пробити здалеку піймав мʼяч, що летів у нижній кут.
Голи Очеретька і Назарини приносять перемогу
Відкрити рахунок «Шахтарю» вдалося майже одразу по перерві. На 49-й хвилині Мендоза навісив з лівого флангу, а Олег Очеретько вискочив з-за спин захисників та в падінні ногою переправив мʼяч у сітку – 0:1.
«Гірники» продовжували атакувати, і вже після удару Мендози з лівого краю карного в дальній кут м’яч пролетів біля стійки, Очеретько пробив головою після подачі від кутового до рук воротарю, а Назарина зі штрафного скерував мʼяч над поперечиною.
Ближче до середини тайму через низку зупинок темп гри помітно знизився, тож тренерський штаб донеччан вирішив додати свіжості замінами: на поле вийшли Ізакі й Невертон, трохи пізніше – Лукас та Кауан Еліас.
Гравці «Епіцентра» в намаганнях відігратися також стали активніше йти вперед. Шанс відзначитися мав Євпак, але його удар головою Різник забрав у правій девʼятці. А ось «оранжево-чорні» зуміли подвоїти перевагу та фактично зняти питання про переможця матчу: на 77-й хвилині Єгор Назарина підхопив відскок від опонента, увійшов до штрафного і мʼяко поклав мʼяч під праву штангу – 0:2.
Слідом чудову нагоду мав Вінісіус Тобіас, який з правого флангу увірвався до карної зони й потужно пробив, але Федотов парирував. Біля протилежних воріт Різник помилився в передачі, однак сам виправився, у підкаті вибивши мʼяч з-під ніг Сидуна. У заключні хвилини ще один шанс мав Вінісіус Тобіас – пробив поруч з хрестовиною.
2:0 – «Шахтар» здобуває перемогу над «Епіцентром». Це 500-й сухий матч донецької команди в чемпіонатах України.
16 серпня «гірники» на виїзді гратимуть з «Харковом» на київській арені «Лівий Берег». Поєдинок розпочнеться о 15:30.
«Епіцентр» (Камʼянець-Подільський) – «Шахтар» (Донецьк) – 0:2 (0:0)
Камʼянець-Подільський, стадіон ім. Г. Тонкочеєва, 3 272 глядачі
Голи: 0:1 Очеретько (49), 0:2 Назарина (77)
«Шахтар»: Різник, Вінісіус Тобіас, Грам, Матвієнко (к), Педро Енріке, Очеретько, Бондаренко (Ізакі, 67), Педріньйо (Назарина, 12), Аліссон (Лукас, 80), Мендоза (Невертон, 67), Траоре (Кауан Еліас, 80)
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