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  • Синьо-жовтий дим над Донецьком: дрони атакували окупаційну символіку на площі Леніна в День Незалежності , - ВІДЕО
Ольга Романова
редактор
16:52, Сьогодні
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Синьо-жовтий дим над Донецьком: дрони атакували окупаційну символіку на площі Леніна в День Незалежності , - ВІДЕО

Синьо-жовтий дим над Донецьком: дрони атакували окупаційну символіку на площі Леніна в День Незалежності , - ВІДЕО

У тимчасово окупованому Донецьку 24 серпня, у День Незалежності України, учасники українського підпілля провели символічну акцію проти російської окупації. За допомогою безпілотників вони атакували флагштоки та інші об'єкти з окупаційною символікою в центрі міста.

На оприлюднених кадрах телеграм-каналу Exilenova+ видно, як дрони пролітають над центральною частиною Донецька. Камера одного з безпілотників, зокрема, зафіксувала політ над площею Леніна.

Під час операції БпЛА випускали синьо-жовтий дим, що символізував український прапор, після чого наблизилися до встановлених окупантами споруд та завдали по них ударів.

Синьо-жовтий дим над Донецьком: дрони атакували окупаційну символіку на площі Леніна в День Незалежності , - ВІДЕО, фото-1

На відео, знятому із землі після атаки, видно пошкоджену металеву стелу із зіркою, зруйновані елементи окупаційного декору та уламки безпілотників, що залишилися на бруківці центральної площі міста.

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#Донецьк #площаЛеніна #БПЛА
Ольга Романова
редактор
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