Синьо-жовтий дим над Донецьком: дрони атакували окупаційну символіку на площі Леніна в День Незалежності , - ВІДЕО

У тимчасово окупованому Донецьку 24 серпня, у День Незалежності України, учасники українського підпілля провели символічну акцію проти російської окупації. За допомогою безпілотників вони атакували флагштоки та інші об'єкти з окупаційною символікою в центрі міста.

На оприлюднених кадрах телеграм-каналу Exilenova+ видно, як дрони пролітають над центральною частиною Донецька. Камера одного з безпілотників, зокрема, зафіксувала політ над площею Леніна.

Під час операції БпЛА випускали синьо-жовтий дим, що символізував український прапор, після чого наблизилися до встановлених окупантами споруд та завдали по них ударів.

На відео, знятому із землі після атаки, видно пошкоджену металеву стелу із зіркою, зруйновані елементи окупаційного декору та уламки безпілотників, що залишилися на бруківці центральної площі міста.