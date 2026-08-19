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За добу захисники України знищили 1190 російських окупантів
За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1190 російських окупантів.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 1 471 160 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.08.26 склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 19.08.26
- особового складу / personnel – близько 1 471 160 (+1 190) осіб / persons
- танків / tanks – 12 276 (+2) од.
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 25 162 (+0) од.
- артилерійських систем / artillery systems – 48 205 (+50) од.
- РСЗВ / MLRS – 2 043 (+3) од.
- засоби ППО / anti-aircraft systems – 1 577 (+0) од.
- літаків / aircraft – 439 (+0) од.
- гелікоптерів / helicopters – 354 (+0) од.
- наземні робототехнічні комплекси / ground robotic systems – 2 311 (+19) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 469 197 (+1 738) од.
- крилаті ракети / cruise missiles – 5 010 (+0) од.
- кораблі / катери / warships / boats – 35 (+0) од.
- підводні човни / submarines – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 136 318 (+427) од.
- спеціальна техніка / special equipment – 4 548 (+1) од.
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