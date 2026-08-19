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  • За добу захисники України знищили 1190 російських окупантів
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
09:01, Сьогодні
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За добу захисники України знищили 1190 російських окупантів

За добу захисники України знищили 1190 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1190 російських окупантів.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 1 471 160 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.08.26 склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 19.08.26

  • особового складу / personnel – близько 1 471 160 (+1 190) осіб / persons
  • танків / tanks – 12 276 (+2) од.
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 25 162 (+0) од.
  • артилерійських систем / artillery systems – 48 205 (+50) од.
  • РСЗВ / MLRS – 2 043 (+3) од.
  • засоби ППО / anti-aircraft systems – 1 577 (+0) од.
  • літаків / aircraft – 439 (+0) од.
  • гелікоптерів / helicopters – 354 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси / ground robotic systems – 2 311 (+19) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 469 197 (+1 738) од.
  • крилаті ракети / cruise missiles – 5 010 (+0) од.
  • кораблі / катери / warships / boats – 35 (+0) од.
  • підводні човни / submarines – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 136 318 (+427) од.
  • спеціальна техніка / special equipment – 4 548 (+1) од.
За добу захисники України знищили 1190 російських окупантів, фото-1
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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
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