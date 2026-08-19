За добу захисники України знищили 1190 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1190 російських окупантів.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 1 471 160 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.08.26 склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 19.08.26