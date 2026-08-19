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На Донеччині за добу окупанти 31 раз обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще четверо поранено
За 18 серпня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Дружківці. Ще 4 людини в області за добу дістали поранення.
Всього за добу росіяни 31 раз обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 498 людей, у тому числі 52 дитини, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Покровський район. У Нововікторівці Добропільської громади загинула людина.
Краматорський район. У Слов'янську пошкоджено 11 приватних будинків і адмінбудівлю, знищено 3 торгові павільйони. У Краматорську поранено 4 людини. В Очеретиному Олександрівської громади пошкоджено адмінбудівлю і крамницю; в Новому Кавказі пошкоджено інфраструктуру. У Новодонецькому пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У Дружківці загинула людина, пошкоджено приватний будинок.
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