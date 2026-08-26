Зеленський: посилимо наші позиції в Донецькій області двома новими угрупованнями під командуванням Білецького і Прокопенка

Президент Володимир Зеленський 26 серпня приїхав у Запорізьку область. Традиційне звернення він записав на тлі стели на в'їзді до Запоріжжя.

Президент зазначив, що Україна продовжуватиме активну оборону. Разом з головкомом Михайлом Драпатим і Генштабом визначили порядок подальших кроків.

«Перше – будуть посилені наші позиції на Донеччині завдяки двом оновленим угрупованням. Командувачами будуть Герой України Денис Прокопенко та Герой України Андрій Білецький», – сказав президент.

Друге – відбулося спілкування з командирами на Запорізькому напрямку. Президент анонсував щбільшення необхідних засобів, зокрема НРК. Будуть рішення про системніші підходи до мідл-страйків. Президент сказав, що будуть й відповідні кадрові рішення.

В межах поїздки провели нараду про безпекову ситуацію в Запоріжжі та області.

«Триває наша робота з американською стороною. Ми на зв'язку з ними», – сказав Володимир Зеленський, додавши, що детально роблять усе для наближення миру.

Наразі зона відповідальності УОС під командуванням Михайла Драпатого охоплювала Лиманський напрямок, тоді як УВ «Схід» під командуванням Віктора Ніколюка відповідає за значну частину Донецького напрямку, включно з Краматорським, Слов’янським та Покровським напрямками.

До призначення на посаду командувача УВ Андрій Білецький — командир Третього армійського корпусу ЗСУ, а Денис Прокопенко — командир 1-го корпусу НГУ «Азов».